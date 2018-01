O Sporting recebeu e venceu este domingo o Desportivo das Aves por 3-0. Bas Dost foi a grande figura do jogo com três golos, num triunfo que valeu três pontos aos Leões e a liderança da Liga Portuguesa, à condição. A equipa de Jorge Jesus espera amanhã pela partida do FC Porto frente ao Estoril-Praia.