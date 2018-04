Jornalista, escritor e poeta, São Pedro do Sul

Tempo de amar e tempo de perdoar

neste tempo não há tempo a perder

o ódio dos tempos sobrepõe o amar.

Este tempo, não é tempo de ódio e saber

que os homens já não são irmãos. São sinais

da rebeldia a defrontar o vento

e nada mais.

Os teus sentimentos sem tempo no meu tempo

são minha voz irmã no tempo do espaço

um compasso pró futuro, um abraço

das tuas mãos assegurar o contratempo.

Este é o tempo de amar os outros e esquecer

que tipo de pessoas fomos na noite densa

este não é o tempo de odiar, mas tempo de viver,

de saber ao certo o que amanha seremos

este é o tempo de amar no momento que vivemos!

Este é o tempo de amar. Mas o mundo e o e-mundo

Com brinquedos bélicos matam aos milhares,

A “primeira e a segunda guerra mundial“

Já se apagaram nas mentes calcinadas do e-mundo!