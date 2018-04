Entro na floresta onde tudo me é desconhecido

Tudo é novo

Tudo é possível

A natureza abraça-me

E sem pensar

Vou em frente nessa passagem para o outro Mundo

Sem medo e igual a mim mesma

Persigo os meus sonhos

Abandono o negativismo

Deixo-me embalar pelo vento

Adormeço ao som dos pássaros que me envolvem nesse ninho

E agora deitada nesse ninho, aconchegante e pacífico

Olho para esse meu Mundo

O meu Mundo espiritual

Onde navego sozinha

E a imagem desse corvo vem até mim

Meu corvo chave, meu corvo essência de mim mesma

E a beleza pura dessa transparência espontânea

Essa beleza aparece nesse espelho

E eu sorrio

Sorrio pois lutei para aqui chegar

Sinto-me em transe completo

Sou essa médium que poucos sabem

Sou intuição pura mas que negava

E agora escrevo para exprimir toda a minha revolta

A minha revolta contra a injustiça

Deixo atrás de mim todos esses seres que fizeram parte de mim

Mas que não se permitiram de existir ao meu lado nem através de mim

E digo, pena, pena pois o desperdício é enorme

E tudo é sofrimento

Tudo é clareza genuína mas intocável

Hoje sinto tanto tudo em mim

Não, não o posso negar

A minha vida tem um sentido

E esse sentido sou eu mesma, apenas

E ouço os sinos tibetanos virem até mim

Esses sons nesse templo que me dizem :

« Sofre, Mulher, pois esse é o teu caminho, as respostas virão até ti »

E é aqui neste meu templo que eu me sinto por completo

É aqui que me encontro comigo mesma

É aqui que a meditação é tão forte que o meu corpo físico deixa de existir

As emoções são tão intensas que as lágrimas gotejam pela minha cara

Estou na pureza do existir, onde tudo é belo

Sinto essas presenças imateriais e místicas à minha volta

Tudo é harmonia imperturbável

Tudo isto é íntimo

Tudo isto sou Eu.

BV 08.04.2018