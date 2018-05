O melhor de Portugal em Londres durante três dias

Durante três dias o melhor de Portugal vai estar em destaque no maior centro de exposições de Londres numa mostra de dezenas de empresas portuguesas que apostam na internacionalização dos seus negócios para o Reino Unido.

Coincidindo com as comemorações do Dia de Portugal, de Camões e das Comunidades, a Portugal International Expo pretende aliar o facto de Portugal estar na moda como destino turístico e de ser o 3º país mais pacífico do mundo, para captar investimento para Portugal e ao mesmo tempo alavancar as exportações de produtos portugueses para Terras de Sua Majestade. A edição de 2018, que decorre de 8 a 10 de Junho, terá 3000m2 totalmente dedicados a Portugal e conta receber centenas de profissionais e milhares de visitantes no ExCel London.

Esta exposição multissectorial que vem sendo preparada com o apoio da AICEP e que conta com diversas parcerias em Portugal e em Inglaterra, tem já dezenas de empresas inscritas, representando os melhores ingredientes que Portugal tem e que vão desde as magníficas oportunidades de investimento imobiliário, ao turismo, passando pelo que se faz de melhor no mundo em matéria de moda, calçado, filigrana, vinhos, azeites, fumeiro, sem esquecer a deliciosa gastronomia Portuguesa e os nossos excelentes vinhos.

Organizada pela mesma empresa responsável pelo popular Portuguese Street Market – que conta com mais de 5200 fiéis seguidores – e pelos Portuguese Food Festivals, a Portugal International Expo irá também abrir as portas ao público, dando a possibilidade às empresas participantes de testar o mercado in loco, bem como de efectuarem vendas directas ao mercado da saudade e ao crescente mercado da curiosidade.

Muitas surpresas aguardam os visitantes que poderão ver representados diversos municípios, ver o maior Galo de Barcelos de Portugal, tirar uma selfie com o nosso Presidente de todos os afectos, bem como assistir a espetáculos de música portuguesa, folclore, uma orquestra de percussão inspirada em sons portugueses e até fado. A variedade de produtos à venda permitirá uma maior abrangência da Exposição e ajudará a impulsionar a imagem de Portugal no Reino Unido, em especial nesta cidade cosmopolita de Londres onde vivem certa de 9 milhões de pessoas com grande poder de compra e com firmes hábitos de viajar frequentemente para o estrangeiro.

À semelhança de exposições de outros países, esta feira anual permitirá às empresas de Portugal divulgar em uníssono o melhor de Portugal em Londres, atraindo empresas e profissionais, potenciando a internacionalização das empresas portuguesas para o Reino Unido, a exportação dos seus produtos, bem como a criação novos contactos, numa ação exclusiva com um dia dedicado ao contacto com empresas e profissionais locais. Destaca-se ainda a realização de palestras, provas de vinhos, acções de degustação de produtos das empresas expositoras e workshops gastronómicos com Chefes portugueses. A edição de 2018 da Portugal International Expo dará ainda especial destaque ao artesanato e ao vencedor do Prémio Empreendedorismo Novos Talentos do Prémio Nacional de Artesanato 2017, João Oliveira, um jovem artista português em início de carreira mas com grande potencial para vingar em mercados como o do Reino Unido.