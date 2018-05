O lisboeta que é uma referência no ensino norte-americano

Em entrevista à revista Visão, Alberto M. Carvalho está impecavelmente vestido com um fato azul, mas não é a roupa que o torna particularmente carismático. Antes, a simpatia natural e a capacidade de escolher as palavras certas. Apesar do português fluente, confessa sentir-se desconfortável a discursar na língua mãe, porque “nem sempre os verbos saem bem” – a entrevista, realizada em Lisboa, seria respondida em inglês, com alguns apontamentos em português. Trinta e cinco dos seus 52 anos foram passados nos EUA. Saiu de Portugal aos 17, sozinho, em busca do sonho americano, mas primeiro viveu um pesadelo. Hoje, a sua história inspira muitos dos 500 mil alunos de Miami, onde ocupa o cargo de superintendente das escolas públicas, uma espécie de ministro regional da Educação, desde 2008. E conseguiu colocar Miami a competir pelos melhores resultados escolares do país. Não hesita nas críticas a Trump, nem foge às questões sobre o seu futuro político. A sua alma, essa, continua a ser portuguesa.

A maioria dos estudantes em Miami é afro-americana ou latina. A diversidade cultural traz desafios acrescidos?

Comparada com Lisboa, Miami é uma cidade muito recente. A sua força não é a história, mas a diversidade. O perfil demográfico de Miami é 65% latino e hispânico e 20% afro-americano. Também estamos a receber uma vaga de imigrantes franceses e russos. Há gente de todo o mundo. Daqui a 15 ou 20 anos, o rosto da América será igual ao de Miami nos dias de hoje. A comunidade hispânica irá tornar-se uma maioria. Isso preocupa e assusta muita gente. Muitos movimentos políticos, e até o fator Trump, são a expressão desse medo de a América estar a mudar.

Miami é o oráculo dos EUA?

É como se estivéssemos a olhar para uma bola de cristal e a antecipar como será a América. A beleza de tudo isto, e a importância do trabalho que estamos a fazer, é conseguirmos ensinar aos mais novos não apenas a Matemática, a Ciência e a História, mas também a compreensão histórica, a aceitação e a tolerância. Se formos bem-sucedidos e tivermos melhores resultados do que o resto da América, e atualmente temos, estaremos a provar que esta nova comunidade de imigrantes pode ser a solução para o país. Não uma América mais fraca, mas uma América mais forte.

Identifica-se, de alguma forma, com estes jovens estudantes?

Não me julgue pelo fato e pela gravata. Tenho uma ligação enorme com os jovens de Miami e de outras partes do país. Depois do tiroteio de Parkland, muitos superintendentes ameaçaram os estudantes de suspensão se eles se manifestassem, oprimindo os sentimentos dos miúdos. Eu fui manifestar-me com eles. Parte do sucesso de Miami deve-se a tentarmos ver as coisas através dos olhos dos estudantes. Só assim encontramos melhores soluções para os problemas deles.

