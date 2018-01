Número recorde de pilotos portugueses nas 24 horas de Daytona

Um número recorde de cinco pilotos portugueses, Félix da Costa, João Barbosa, Filipe Albuquerque, Pedro Lamy e Álvaro Parente, participa em 27 e 28 de janeiro na corrida 24 Horas Daytona, na Flórida, nos Estados Unidos.

João Barbosa e Filipe Albuquerque (na equipa Action Express, com Christian Fittipaldi, ao volante de Cadillac da categoria DP) são candidatos à vitória, depois de no ano passado terem acabado em segundo lugar, devido a uma ultrapassagem a sete minutos do fim que causou polémica.

António Félix da Costa vai correr num Oreca LMP2, da equipa DC Racing, que pertence ao ator de Hollywood Jackie Chan. Álvaro Parente, ao volante de um Acura NSX GT3, corre pela Michael Shank Racing.

Pedro Lamy, que no ano passado conquistou o título de Campeão do Mundo de Resistência na categoria GTE Am, representa na corrida a equipa Astor Martin, com os colegas de equipa Paul Dalla Lana e Mathias Lauda.

Também presente no evento, que conta para a Taça Americana de Resistência e para o campeonato IMSA Sportscar, estará a empresa Galp.

O importador oficial da marca para os Estados Unidos, Luís Castro Meirelles, diz que “a introdução de pilotos portugueses no mercado de desporto motorizado americano influencia grandemente a circulação do nome de Portugal.”

“Estimula o interesse e a curiosidade sobre o nosso país, traz empresas portuguesas para este mercado e projeta as relações comerciais, não só para empresas de maior dimensão, como também para médias empresas que desejam entrar neste mercado”, disse o gestor.

A Galp vai desenvolver ações promocionais durante a corrida e, segundo Meirelles, está a preparar parcerias com alguns dos pilotos portugueses para os próximos anos.

“Todos eles são portugueses de grande valor, que se batem com os melhores, e que ganham, representando o nosso nome no processo. Por isso, merecem todo o apoio e reconhecimento. São os nossos embaixadores no dia-a-dia no marketing desportivo internacional”, justificou.

As 24 Horas de Daytona, conhecidas atualmente como Rolex 24, são uma corrida de resistência (endurance) de automóveis protótipos e gran turismo realizada em 24 horas todos os anos.

Os testes para a prova acontecem entre esta sexta-feira e domingo.