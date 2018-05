Nude Yoga Girl: despir-se com positivismo

Ela é a nova sensação do Instagram, mas muito pouco se sabe sobre esta mulher. As fotografias com o corpo nu a meditar – na maioria das vezes em cenários paradisíacos – é a imagem de marca, a forma que encontrou para apelar à importância do amor próprio e da meditação.

Uma ideia que já conquistou perto de 800 mil seguidores, e isto em pouco mais de dois anos.

“Lutei durante muitos anos para ter amor-próprio e pela minha aceitação total. Sempre vi falhas no meu corpo. A indústria do mundo da moda na qual trabalhei afetou a minha mente de uma forma negativa, porque tudo se resumia à forma como parecemos ser”, explicou, em entrevista à Forbes, a Nude Yoga Girl.

Esta forma de se expressar deve-se, em grande parte, à pressão exercida pela indústria da moda. “Havia uma visão muito rígida sobre o tipo de corpo bom ou ideal. O ioga ensinou-me a realmente ouvir o meu corpo e a ser mais gentil com ele. Comecei a ver-me como um todo e a minha mente mudou. Agora entendo que não se trata de como parecemos por fora, mas como nos sentimos por dentro,” disse na mesma entrevista. E é assim que surge o movimento a que deu o nome de “positivismo corporal”.