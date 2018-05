No Porto fazem-se planos para mudar o mundo

Acordar. Inspirar. Mobilizar. Agir. São estas as palavras de ordem da iniciativa “Everyone a Changemaker”, dinamizada pela Católica no Porto, já esta quinta-feira, 9 de maio. Promovido em parceria com a Escola Superior de Educação de Paula Frassinetti, o encontro pretende estimular um diálogo aberto entre instituições públicas, organizações sociais, empresas, contextos educativos e, ainda, changemakers. Procurar identificar e criar soluções criativas integradas, que provoquem um real impacto positivo na sociedade e nas pessoas, é outro dos grandes desafios do evento.

Com o lema “Mudar o Mundo Juntos”, a iniciativa abordará temas como o team-empreendedorismo – que valoriza a força das equipas ao invés do empreendedorismo social centrado num só indivíduo –, os agentes de mudança e as novas formas de ensino e de aprendizagem, e, ainda, os ecossistemas colaborativos. O evento – que decorre de manhã na ESE Paula Frassinetti e de tarde na Católica no Porto (campus Foz) – pretende demonstrar que os desafios cada vez mais complexos e “hiperconectados” de hoje exigem, mais do que inovação, colaboração.

“Speak: Abrir as portas a migrantes, de igual para igual”, “Mondragon Academy: Uma universidade onde se aprende fazendo” ou “World Café com empreendedores sociais” são apenas algumas das apresentações da iniciativa, que contará com a participação de organizações da economia social e instituições de ensino portuguesas e espanholas. Destaque-se, ainda, que o evento é resultado de uma parceria entre a Universidade Católica Portuguesa e um conjunto de organizações – Instituto Politécnico de Leiria, Fundação Montepio, Ashoka Portugal, Instituto Padre António Vieira e ESE Paula Frassinetti – e passará por outras cidades, nomeadamente Lisboa e Leiria.

Recorde-se que a iniciativa surge no contexto de uma forte aposta nesta área realizada pela Católica no Porto, cuja identidade, missão e visão estão intimamente ligadas ao empreendedorismo e à inovação social, nomeadamente a projetos de aproximação à comunidade, e, em especial, à prestação de apoio aos cidadãos mais vulneráveis. Mais informações e inscrições em: http://www.everyone-a-changemaker.com/index.php/programa/porto