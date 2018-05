No meu copo

há explosões de gás

há erupções solares

átomos que se atraem e se fundem,

nuvens eléctricas carregadas

de partículas ridículas

que se vêm esmagar

contra a parede convexa

No meu copo

há dilúvios, tempestades

que se desencadeiam

num mar desenfreado de enxofre

que me espuma os dentes

Uma coluna de mar amarelo

que se ergue

abraçando um sopro de fogo

Num esforço violento de me sentir

todo o mar se derrama em mim

enchendo-me as goelas, os olhos, as narinas,

turvando-me os sentidos

Ó mar, ó sol

que giras no meu copo

Ó inferno das águas

em que afogo o meu desespero

grito eufórico da proa

do meu navio desfraldado em chamas –

“Marinheiros, cantem comigo!”,

e desato a chorar…

JLC