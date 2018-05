No Dia Mundial das Comunicações papa Francisco saúda os jornalistas

O Papa assinalou este domingo no Vaticano a celebração do 52.º Dia Mundial das Comunicações Sociais, sobre o tema das “notícias falsas e jornalismo de paz”.

“Saúdo todos os profissionais dos media, em particular os jornalistas que se empenham na busca da verdade das notícias, contribuindo para uma sociedade justa e pacífica”, disse, desde a janela do apartamento pontifício, perante milhares de pessoas reunidas para a recitação do ‘Regina Coeli’.

A mensagem do Papa para esta celebração anual, em 2018, tem como título “«A verdade vos tornará livres (Jo 8,32)». Fake news e jornalismo de paz”.

Francisco convida a prevenir a difusão destas notícias falsas e a “redescobrir o valor da profissão jornalística”, sublinhando a responsabilidade pessoal de cada um na “comunicação da verdade”.

“No meio do frenesim das notícias e na voragem dos furos, [o jornalista] tem o dever de lembrar que, no centro da notícia, não estão a velocidade em comunicá-la nem o impacto sobre a audiência, mas as pessoas. Informar é formar, é lidar com a vida das pessoas”, escreve.

O Dia Mundial das Comunicações Sociais é a única celebração do género estabelecida pelo Concílio Vaticano II (decreto ‘Inter Mirifica’, 1963).