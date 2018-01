Nissan comemora 50 anos de presença em Portugal

A Nissan está em Portugal há 50 anos e tem vindo a fortalecer consistentemente a sua posição no mercado nacional, subindo de forma progressiva a sua quota de mercado, que agora se estabeleceu em 2017 nos 5,2%, equivalente a um crescimento de 11% – 13.585 unidades vendidas em 2017 que comparam com 12.244 em 2016 – num mercado que evoluiu em 7,6%.

Neste período o Nissan Qashqai reforçou a sua liderança nos crossover conquistando 28,1% de quota de mercado no segmento c-SUV e conseguindo mesmo, com as suas mais de seis mil vendas em 2017 alcandorar-se à 2ª posição na totalidade do segmento C em Portugal. Graças, ainda, às boas prestações do Juke e do X-Trail, a gama Crossover da Nissan reforçou a sua liderança de mercado, deixando a 4 pontos percentuais a sua concorrente mais direta.

Mas 2017 foi também palco da chegada de uma revolução da Nissan ao segmento B do mercado, com a introdução do inovador e dinâmico Nissan Micra, cuja aceitação pelo público nacional se traduziu num crescimento de vendas de 230% face a 2016! Ao quase triplicar as vendas relativamente à anterior geração, o Nissan Micra coloca-se como o segundo modelo mais vendido pela Nissan em Portugal e um dos preferidos pelos consumidores nacionais, preferência essa traduzida na entrada direta para o TOP10 (8º lugar) e pelos 6,1% de quota no seu segmento.

Numa altura em que a Mobilidade elétrica está cada vez mais implementada, a Nissan sublinha o seu pioneirismo e liderança mundial em automóveis 100% elétricos anunciando a comercialização a nível global da unidade 300 mil do icónico Nissan LEAF. E em 2017, o Nissan LEAF registou também um recorde em Portugal, tornando-se no primeiro automóvel de Zero Emissões a comercializar no mercado nacional 1.000 unidades.

Se os pergaminhos do Nissan LEAF são já invejáveis, a verdade é que a segunda geração deste pioneiro da Mobilidade Inteligente também já está a fazer história: mais de 12 mil unidades encomendadas na Europa – 550 em Portugal – em apenas dois meses. As primeiras unidades serão entregues a clientes europeus a partir do próximo mês de fevereiro.

“A Nissan é uma marca em forte crescimento e vamos continuar a manter esta evolução em 2018, liderando o mercado dos crossover e dos automóveis elétricos graças a produtos muito fortes, como os novos Qashqai e X-Trail, mas também o Micra e o novo LEAF, cujos primeiros resultados de encomendas estão bastante acima das nossas melhores previsões”, afirma Antonio Melica, Diretor-geral da Nissan em Portugal. “Com a cada vez maior autonomia, crescente competitividade e inovadora tecnologia dos nossos automóveis elétricos Nissan LEAF e e-NV200, estamos certos que lideraremos o forte crescimento das vendas, em 2018 e nos anos que se seguem, do mercado dos VEs; e a Nissan continuará a preparar o futuro do automóvel através da sua visão de Mobilidade Inteligente, que aborda a forma como os automóveis irão evoluir para tornar a condução mais Integrada, mais Segura e contribuindo simultaneamente para uma gestão mais sustentável da Energia”.