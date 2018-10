Neymar prepara-se para casar

Pode estar para breve o casamento de Neymar e Bruna Marquezine. “Está chegando a hora, né?”, revelou o jogador numa entrevista que deu à revista “Top Magazine”. “Mas insisto que a hora de casar não tem relação com fama, dinheiro ou sucesso. Tem a ver com a maturidade do casal, do desejo de viver uma vida em comum”.

Glória Maria, jornalista responsável pela condução da entrevista, questionou ainda Neymar se este pretende ter filhos com a atriz Bruna Marquezine. Pai por uma vez, fruto da relação anterior com Carol Dantas, o futebolista confirmou esse desejo. “Quero”, confessou o atleta de 26 anos, aproveitando ao mesmo tempo para explicar o tipo de educação que pretende passar ao filho, Davi Lucca, de sete. “O mais importante é que ele viva a infância como todas as crianças do mundo deveriam viver. Brincando, aprendendo com a família e com muito amor”.

Neymar e Bruna Marquezine estão juntos desde 2012.