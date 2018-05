New York Times colocou um hotel português no top 10

O jornal New York Times compilou os dez melhores hotéis “novos, melhorados ou organizados para eventos” na Europa e incluiu um português na lista.

E quem consegue tal feito é espaço de glamping muito especial, o Nomad Pop Up Hotel. O serviço de alojamento português é, como o nome indica, nómada, ou seja associa-se a alguns dos principais festivais nacionais, por lá acampa, literalmente, e oferece aos festivaleiros a possibilidade de estarem no evento de música a viver a experiência completa e depois descansarem, integrados do ambiente, bem perto da animação, sem perder nada, mas com conforto, algum luxo até.

Diz o “New York Times” que esta vila temporária tem casas de banho próprias, incluindo chuveiros, uma estação de recarga de telemóveis e tendas onde podem dormir quatro a cinco pessoas. Muitas destas tendas são decoradas ao melhor estilo glamping (ou seja, glam camping), com camas, mesas e cadeiras ao ar livre, e as mais baratas vêm sem mobília.