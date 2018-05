Neuville vence Rali de Portugal e assume liderança do Mundial

O belga Thierry Neuville (Hyundai i20) venceu hoje pela primeira vez o Rali de Portugal e assumiu a liderança do campeonato do mundo, após o seu segundo triunfo do ano, em seis provas.

Neuville, vencedor do Rali da Suécia em fevereiro, impôs-se na 52.ª edição do rali português e segurou a vantagem nas cinco últimas especiais, em Fafe, onde o britânico manteve a segunda posição, a 40 segundos do belga, à frente do finlandês Teemu Suninen (Ford Fiesta), terceiro a 47,3.

O vice-campeão do mundo 2013, 2016 e 2017, de 29 anos, que tinha como melhor resultado em Portugal o segundo lugar no ano passado, conquistou o seu oitavo rali, o primeiro de um belga na prova lusa, onde também se estreou a vencer a marca sul-coreana.

A primeira vitória de Neuville no Mundial de ralis remonta a 2014, quanto venceu o Rali da Alemanha, seguindo-se o triunfo na Sardenha em 2016. No ano passado, Neuville foi o mais rápido na Córsega, na Argentina, na Polónia e na Austrália.

Na classificação de pilotos, Neuville subiu ao primeiro lugar com 119 pontos, mais 19 do que o anterior líder, o francês Sébastien Ogier (Ford Fiesta), pentacampeão mundial e da prova portuguesa, que abandonou na sexta-feira e ficou hoje fora dos pontos na ‘power stage’.

O Mundial prossegue com o Rali da Sardenha, o sétimo dos 13 do campeonato, entre 07 e 10 de junho.