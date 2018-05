Mundial2018: TAP assegura dois voos diários para Moscovo

A TAP anunciou que reforçou a ligação entre Lisboa e Moscovo entre os dias 9 de junho e 18 de julho com dois voos diários para que “todos os portugueses entrem em campo”. O Mundial da Rússia começa no dia 14 de junho.

“Durante este período, vamos ter mais 12.000 lugares e um reforço de voos diários entre Lisboa e Moscovo para que ninguém perca a oportunidade de acompanhar as emoções do futebol ao vivo”, refere a companhia aérea no seu site.

De acordo com a informação que consta no site da TAP, os preços dos voos para Moscovo começam nos 137 euros para viagem só de ida e partida de Lisboa.

Pode consultar mais informações, aqui.