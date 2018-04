Mundial2018: Português quer ir de Alenquer a Moscovo de bicicleta para apoiar seleção

Hélder Baptista pretende percorrer de bicicleta os cerca de 4.700 quilómetros entre Alenquer e Moscovo, onde conta apoiar a seleção portuguesa de futebol no Mundial2018.

O ciclista amador, de 53 anos e residente em Alenquer, vai começar a pedalar em 05 de maio e chegar a tempo do segundo jogo na competição da equipa das ‘quinas’, que se estreia no dia 15 de junho, frente à Espanha, em Sochi.

“O objetivo é chegar na véspera do jogo com Marrocos, a 20 de junho, e apoiar a seleção portuguesa em Moscovo. Já comprei o bilhete para ir ver o jogo e espero conseguir falar e tirar fotografias com os jogadores depois do jogo”, afirmou Hélder Baptista, em declarações à agência Lusa.

Na preparação para esta ‘maratona’, o funcionário da Câmara Municipal de Alenquer tem ocupado os tempos livres entre o ginásio e o treino ao ar livre, realçando que, mais do que o esforço físico, “o desafio é psicológico”.

“Prevejo fazer em média entre 100 a 110 quilómetros por dia, com dias de descanso pelo meio, por isso, a não ser que me aconteça algum acidente pelo caminho, espero concluir o percurso com êxito”, frisou.

Em 2015, foi de Alenquer a Paris de bicicleta, num total de 1.830 quilómetros, naquela que foi a sua aventura mais longa até ao momento.

Este ano, Hélder Baptista propõe-se atravessar em 45 dias Portugal, Espanha, França, Alemanha, Polónia, Lituânia, Letónia e parte da Rússia, com passagem por Moscovo e chegada a Kratovo, nos arredores da capital russa e local do ‘quartel-general’ da seleção lusa.

Além do apoio à equipa das ‘quinas’, o funcionário público vai pedalar pela causa social de ajudar a Acreditar, associação que se dedica a tratar crianças com cancro.

Para o efeito, o ciclista amador tem vindo a divulgar o seu projeto de solidariedade junto de empresas e instituições, contando já com o apoio de 40 empresas.