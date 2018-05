Mundial2018: Pepe quer que Portugal se mantenha fiel aos seus princípios

O defesa Pepe, um dos jogadores convocados para representar Portugal no Mundial2018, defendeu que a seleção campeã europeia deve manter-se fiel aos seus princípios, em declarações publicadas no sítio oficial da Federação Portuguesa de Futebol (FPF).

“Acho que temos de ser fiéis ao que temos feito até agora, com muita humildade, muito trabalho e muito espírito de sacrifício […]. É nessa linha que temos de continuar, independentemente de quem esteja”, observou o veterano central, de 35 anos.

Pepe assinalou que se a equipa nacional se exibir ao seu melhor nível será “uma seleção difícil de ser derrotada”, apesar de não incluir Portugal entre os favoritos a vencer o Campeonato do Mundo, cuja fase final se realiza na Rússia, entre 14 de junho e 15 de julho.

“Há seleções que têm claramente outro estatuto no futebol, como o Brasil, a Argentina, a Alemanha, a Espanha ou a França – a quem ganhámos a final do Euro2016, mas merece-nos todo o respeito”, recordou o defesa, um dos 23 convocados pelo selecionador Fernando Santos.

Pepe disse que prefere “pensar jogo a jogo”, tal como aconteceu com bons resultados no Euro2016, “com muita humildade e os pés bem assentes na terra”, e concentrar-se no primeiro objetivo, que passa por ultrapassar a fase de grupos.

“Somos privilegiados por poder estar aqui, estamos a defender o nosso povo e, quando é assim, as coisas saem com alegria […]. É a soma destes detalhes que fazem da seleção portuguesa uma equipa bastante forte”, sustentou.

A seleção portuguesa de futebol integra o Grupo B da fase final, estreando-se frente à Espanha, em Sochi, em 15 de junho, e defrontando depois Marrocos, em Moscovo, em 20, e Irão, treinado por Carlos Queiroz, em Saransk, em 25.

A equipa das ‘quinas’ realiza esta terça-feira o primeiro treino do programa de preparação para o Mundial2018, na Cidade do Futebol, em Oeiras, a partir das 17:30.