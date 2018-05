Mourinho apoia Rui Faria para treinador do Arsenal

O nome de Rui Faria foi esta semana colocado na lista de candidatos a ocupar o lugar de Arsène Wenger no Arsenal. Adjunto de José Mourinho no Manchester United, é o braço direito do treinador português desde os tempos da União de Leiria, em 2001, pelo que o técnico dos red devils aplaude a possibilidade de Rui Faria dar um salto na carreira.

Questionado sobre o seu assistente seria uma boa solução para o Arsenal, o Special One não hesitou: “Acho que sim. Não sei (se ele quer ser treinador principal). E digo-o porque, mais do que meu adjunto, ele é meu amigo. Se o meu amigo tem a possibilidade um dia de ter uma grande oportunidade vou ajudá-lo a fazer as malas e a carregá-las, e desejo-lhe boa sorte”, afirmou Mourinho, citado pelo Record.

E prosseguiu: “Por isso, se tal acontecer um dia, provavelmente vou ser o primeiro a ficar feliz porque o conheci quando ele ainda era um miúdo na universidade e estamos juntos há 18 anos. Ele é um grande amigo, mais do que um adjunto”.