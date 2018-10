Morreu um dos capitães de abril

O coronel Rolando de Carvalho Tomaz Ferreira, um dos denominados “capitães de Abril”, morreu aos 87 anos, devido a doença, informou o coronel Vasco Lourenço.

O presidente da Associação 25 de Abril, em comunicado, lamentou a perda de “mais um dos pais da liberdade e da democracia” e um “grande amigo”.

Segundo a nota de Vasco Lourenço, Tomaz Ferreira, nascido a três de maio de 1931, foi um “militar de Abril de todas as horas”, um “dos principais elementos do Movimento dos Capitães no norte de Portugal, aí desenvolvendo forte atividade conspirativa”.

“Depois da libertação dos portugueses, Tomaz Ferreira continuaria a ser um dos principais elementos do Movimento das Forças Armadas no norte do país, desempenhando importante papel na ação que permitiu a consolidação da liberdade e da democracia”, tendo, “em 1982, aquando da fundação da Associação 25 de Abril”, sido o presidente da comissão instaladora da instituição na região norte e sendo eleito presidente da Mesa da Assembleia Geral da mesma.

O coronel Tomaz Ferreira nasceu a 31 de maio de 1931, em Penafiel, e realizou os seus estudos na Escola do Exército, em Lisboa.

Como militar de carreira, fez parte de um dos primeiros contingentes a partir para Angola, três meses após o assalto às prisões de Luanda, e esteve ainda em Moçambique e Guiné-Bissau.

O “capitão de Abril” assumiu também um papel determinante no derrube da ditadura, tendo participado em várias reuniões preparatórias e nos planos de preparação do 25 de Abril.

Depois de desempenhar um papel ativo no Processo Revolucionário em Curso (PREC), passou à reserva com o posto de coronel e em 1982 assumiu a presidência da Comissão Instaladora da delegação do Porto da Associação 25 de Abril.