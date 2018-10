Morreu o cantor Charles Aznavour

Aos 94 anos, morreu esta segunda-feira um dos cantores mais famosos da cena francesa, mas também um dos cantores franceses mais conhecidos no exterior.

Aznavour atuou em mais de 60 filmes, compôs cerca de 850 canções (incluindo 150 em inglês, 100 em italiano, 70 em espanhol e 50 em alemão).Charles Aznavour vendeu quase 200 milhões de discos em todo o mundo.

O cantor começou sua turnê global de despedida no fim de 2006. Após obter a cidadania arménia em dezembro de 2008, Aznavour aceita em 12 de fevereiro de 2009 tornar-se embaixador da Arménia na Suíça.

Aznavour nasceu com o nome de Shahnour Vaghinagh Aznavourian (em arménio: Շահնուր Վաղինակ Ազնավուրյան), filho dos imigrantes arménios Michael e Knar Aznavourian. Seus pais, que eram artistas, introduziram o filho no mundo do teatro em tenra idade.