Morreu a cantora lírica Montserrat Caballé

A soprano Montserrat Caballé morreu na madrugada de sábado, aos 85 anos, no Hospital de Sant Pau de Barcelona, informaram fontes hospitalares citadas pela Efe e pela AFP.

A soprano, cuja saúde estava fragilizada há vários anos, encontrava-se internada desde setembro num hospital em Barcelona, cidade onde nasceu e à qual dedicou um dos sucessos pelos quais é mais conhecida: a música “Barcelona”, do álbum com o mesmo nome, cantada em dueto com Freddy Mercury.