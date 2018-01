Morre ao regressar a França

Um emigrante português, residente em França, morreu num acidente de viação perto de Burgos, Espanha, na quarta-feira, por volta das 21:30 locais. Para além da vítima mortal, seguiam ainda um outro português, de 55 anos e dois menores, de 4 e 17 anos, também de nacionalidade portuguesa. O acidente deu-se na estrada N1, ao quilómetro 269, em Castil de Peones.

Segundo a imprensa espanhola, a Guardia Civil justificou o acidente com uma possível ultrapassagem irregular da Renault Espace onde seguiam os portugueses, que acabou por chocar frontalmente com outra viatura de matrícula espanhola.

O homen de 44 anos faleceu no local, enquanto que os outros ocupantes da viatura e a condutora do outro veículo, uma espanhola de 59 anos, foram transportados para o hospital com ferimentos ligeiros.

Ainda segundo a imprensa local, o português é a primeira vítima mortal do ano nas estradas espanholas.

Desconhece-se, por enquanto, o nome e a naturalidade da vítima.