Moção pede ao PS para avançar com voto via internet

Com a apresentação de uma moção sectorial ao próximo Congresso do Partido Socialista, que decorre na Batalha nos próximos dias 25, 26 e 27 de Maio, este grupo de militantes socialistas pretende que o partido avance com uma proposta de alteração da lei eleitoral que permita a todos os portugueses votar através da Internet.

A moção sectorial justifica esta proposta com o facto de os números da abstenção continuarem a subir, com os recentes avanços tecnológicos e com a necessidade de modernizar o processo de votação.

O primeiro subscritor do texto, Pedro Santos, afirma que está é uma forma de tratar “todos os eleitores de uma forma igualitária” e que permite “acompanhar a evolução dos hábitos da nossa sociedade”.

Pedro Santos, secretário-coordenador da secção de Bruxelas do Partido Socialista, lembra que esta solução irá beneficiar todos os eleitores portugueses, mas que é especialmente importante para os residentes nas comunidades portuguesas no estrangeiro onde o ato de votar é quase sempre mais difícil. Tal como está escrito na moção, “os eleitores recenseados no estrangeiro têm muitas vezes de viajar centenas de quilómetros para poder votar, com despesas muito superiores às dos votantes em Portugal”.

A moção, subscrita por vários militantes de diferentes secções do Partido Socialista em Portugal e no estrangeiro, lembra que desde a primeira eleição para a Assembleia Constituinte em 1975 e as últimas eleições legislativas, em 2015, a abstenção cresceu mais de 500% e que este é o momento de tentar inverter esta tendência. Os subscritores da moção salientam que “hoje em dia os portugueses já usam a Internet para tratar de quase todos os seus assuntos e interesses fiscais, 365 dias por ano, no site das finanças. Se durante um dia, de 4 em 4 anos, lhes fosse permitido utilizar a Internet para eleger os seus representantes, iriam com certeza fazê-lo, não só de forma mais ágil como acima de tudo em maior número”.