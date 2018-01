Minnie celebra 90º aniversário com estrela no Passeio da Fama

LOS ANGELES, CA - JANUARY 22: Minnie Mouse Receives Star on Hollywood Walk of Fame in Celebration of her 90th Anniversary at El Capitan Theatre on January 22, 2018 in Los Angeles, California. (Photo by Stefanie Keenan/Getty Images for Disney )

Quem diria… a eterna namorada do Rato Mickey está já a fazer 90 anos. E com tamanha idade, o Hollywood Chamber of Commerce homenageou Minnie Mouse com uma estrela oficial no Passeio da Fama de Hollywood. A ocasião, no passado dia 22 de janeiro, contou com convidados muito especiais, incluindo o presidente e CEO da The Walt Disney Company, Robert A. Iger, a über model, Heidi Klum e o ícone da música pop mundial, Katy Perry.

“Minnie Mouse é uma estrela e ícone fashion desde que despontou, pela primeira vez, nas cenas do surpreendente clássico da animação, Steamboat Willie,” defendeu Robert A. Iger. “Uma estrela com mais de 70 filmes durante a sua ilustre carreira, Minnie já entreteve milhares de pessoas ao redor do mundo, tocando corações e levando alegria a todos os lugares onde chega. Estamos emocionados ao ver a influência cultural que ela exerce e as suas muitas conquistas, reconhecidas no Passeio da Fama de Hollywood.”

Para Katy Perry, Minnie é o exemplo perfeito do fun fashion. “Até hoje, ninguém usa um laço vermelho ou padrão de bolinhas como ela. Minnie tem a habilidade de trazer alegria a muitos com um simples piscar de olhos”, afirma a cantora. “Estou honrada em fazer parte desta cerimónia para homenagear Minnie e a sua magia com uma estrela no Passeio da Fama”, complementa.

Com 90 anos de história, esta personagem fofinha da Disney levou mais de quatro décadas do que o seu parceiro Mickey para imortalizar o seu nome numa placa. A estrela tem o número 2.627 e está localizada no 6834, Hollywood Boulevard, em frente ao teatro “El Capitan”. Com este reconhecimento, a estrela de Minnie junta-se à de outros personagens como Donald, Sininho, Winnie The Pooh, Branca de Neve e o próprio Mickey Mouse, que a recebeu em 1978 por ocasião do 50º aniversário.

Uma veterana, com mais de 70 filmes, desde papéis principais a programas de televisão, Minnie Mouse é uma das estrelas globais mais famosas de Hollywood, e vem encantando crianças e famílias há várias gerações. Adorada pela sua personalidade contagiante, o estilo icónico da Minnie também fez dela uma musa dos designers de moda, artistas e fãs em todo o mundo. O seu clássico look de bolinhas – Polka Dot – tem sido constantemente reinventado pela indústria fashion, assim como seu chapéu de flor estilo antigo, que influenciou tendências de chapéus femininos, sem esquecer o seu famoso laço.

De facto, a Minnie inspirou várias coleções, capas de revistas e desfiles de inúmeros designers em cidades como Nova Iorque, Paris ou Tóquio, com o seu clássico vestido de bolinhas. Parabéns, Minnie!