Anuncio o regresso do porvir…

– Não foi nenhuma fé que me salvou!…–

Se volto inteiro de Alcácer-Quibir

Foi milagre do amor que é o que eu sou!

Meu rosto macerado… olheiras fundas…

A silhueta envolta em nevoeiro…

Sangrando as feridas cruéis de tão profundas

E milagre do amor: sinto-me inteiro!

Foi certo o teu amor que me amparou

O bálsamo, enfim, das minhas feridas

O milagre de ti que é o que eu sou

E milagre de nós: as nossas vidas!

Nossas vidas repletas de canseiras

Mas milagre do amor: unas, inteiras!

Luis Gonzaga

Luxemburgo, 13/04/2018