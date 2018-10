Miguel Oliveira no terceiro lugar na Tailândia

O português Miguel Oliveira (KTM) terminou a corrida na Tailândia em Moto2 no terceiro lugar do pódio, mas viu a sua desvantagem para o italiano Francesco Bagnaia (Kalex), que somou a sétima vitória da temporada, subir para 28 pontos.

Como nos últimos anos Miguel Oliveira tem feito finais de temporada vitoriosos, as esperanças na conquista do título mantêm-se intactas, embora a vantagem pontual do italiano possa permitir-lhe fazer corridas de gestão, no que falta para o final da época.

Miguel Oliveira esteve na luta pela vitória, chegou a passar pelo comando, até que 12.ª volta, das 24 que compunham a corrida, Francesco Bagnaia passou para a frente, posição que manteve até à bandeira de xadrez, enquanto, atrás de si, o seu companheiro de equipa, o italiano Luca Marini (Kalex), conseguia na derradeira volta suplantar o português, o que significou mais quatro pontos de atraso para o “motard” luso.

Aos jornalistas, no final da corrida, Miguel Oliveira admitiu que foi “uma corrida dura”.