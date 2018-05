Miguel Oliveira em segundo no GP de Espanha

Este sábado foi o primeiro dia do resto da vida de Miguel Oliveira.

Ao anunciar que tinha assinado contrato com a Tech 3 para rodar no Moto GP em 2019, o piloto português cumpriu um sonho de miúdo (ele e muitos e muitos fãs nacionais da modalidade, que tinham essa esperança de ver um dos seus a rodar ao lado de nomes como Marc Márquez, Valentino Rossi, Jorge Lorenzo ou Dani Pedrosa) mas também passou a estar “marcado”, com mais olhos sobre si tentando perceber o que tem de especial para essa promoção.

A qualificação nem correu da melhor forma, saindo da pior posição da grelha na presente temporada, mas o jovem de Almada teve uma corrida de luxo no circuito de Jerez de la Frontera que serve de cartão de visita para a próxima temporada, e acabou em segundo lugar.