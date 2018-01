Miguel Oliveira e Inês Henriques eleitos atletas do ano pela Confederação do Desporto

O motociclista Miguel Oliveira e a atleta Inês Henriques receberam hoje os prémios de atleta masculino e feminino de 2017, que foram atribuídos pela Confederação do Desporto de Portugal, durante a 22.ª edição da Gala do Desporto.

Miguel Oliveira, de 23 anos, que corre pela equipa KTM, terminou a temporada de Moto2 no terceiro lugar, tendo somado três vitórias nas últimas três provas do campeonato do ano passado, na Austrália, Malásia e Valência.

O motociclista foi consagrado na cerimónia que decorreu no Casino Estoril, tendo batido a concorrência do surfista Frederico Morais, o atleta e medalhado olímpico Nélson Évora, o canoísta Fernando Pimenta e o futsalista Ricardinho.

Já o prémio ‘Atleta Feminina do Ano’ foi entregue a Inês Henriques, de 37 anos, campeã do mundo e recordista dos 50 quilómetros marcha em 2017. Joana Schenker (bodyboard), Teresa Portela (canoagem), Cláudia Neto (futebol) e Cláudia Santos (desporto para com deficiência-atletismo) eram as restantes nomeadas na categoria.

O treinador Hélio Lucas, bicampeão da Europa em K1 1.000 metros, campeão do mundo em K1 5.000 metros e vice-campeão do mundo em K1 1.000 metros, foi consagrado com o prémio ‘Treinador do Ano’, numa categoria em que concorria com Hugo Canela (treinador de andebol do Sporting), Jorge Miguel (atletismo), Lino Barruncho (triatlo) e a equipa técnica nacional de surf.

O prémio ‘Jovem Promessa’ foi atribuído ao futebolista do Sporting Bruno Fernandes, que recebeu mais votos do que o canoísta Sérgio Maciel, a ciclista Maria Martins, o triatleta Vasco Vilaça e a atleta Evelise Veiga.

Quanto ao galardão de ‘Equipa do Ano’ foi entregue à equipa de triatlo do Benfica, que conquistou o Europeu de clubes e o campeonato nacional jovem de clubes, em 2017.

A formação ‘encarnada’ superou a equipa de atletismo do Sporting, a seleção nacional A feminina de futebol – que participou pela primeira vez numa fase final de um campeonato europeu -, a seleção nacional de hóquei em patins de sub-20 e a seleção nacional de seniores masculinos de ténis de mesa.

Por outro lado, o selecionador nacional de futebol, Fernando Santos, foi um dos vários galardoados com o prémio ‘Personalidade do Ano’.