Mia Couto em Berlim

O escritor, jornalista, poeta e biólogo moçambicano, Mia Couto, estará em Berlim no próximo dia 23 de abril (19h30 – 22h30) para uma apresentação e leitura de “Mulheres de Cinzas”, o seu mais recente livro, lançado em 2015, em Portugal. O evento decorrerá na Lettrétage – das Literaturhaus in Berlin Kreuzberg (Mehringdamm 61) e será bilingue (português /alemão). A moderação estará a cargo de Michael Kegler.

“Mulheres de Cinzas” (“Imani”, na tradução alemã) é o primeiro volume da trilogia “As Areias do Imperador” e traz o escritor de volta às suas raízes moçambicanas.

A história relatada no livro passa-se no final do século XIX, e centra-se na figura de Ngungunyõane, imperador que dominou o sul de Moçambique, o chamado Estado de Gaza, e fez frente à coroa portuguesa. Em 1895, sob ordens de Mouzinho de Albuquerque, Ngungunyane foi capturado e deportado para o arquipélago dos Açores, onde viria a morrer em 1906.

​A obra é inspirada em factos e pessoas reais, com uma grande parte de pesquisa e entrevistas levados a cabo pelo autor em Moçambique realizadas durante mais de um ano.