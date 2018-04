perdidos, meu capitão

estamos perdidos

danificadas todas as bússolas

todos os mapas em cinzas

cinzento o céu, a esperança sem munições

a maioria dos caminhos minados

e todos eles desembocam

em dédalos, em abismos

estamos perdidos, meu capitão

faltam-nos as forças e o medo é mais forte

as lágrimas e os gemidos deixam enlameado todo o campo de batalha

todas as estratégias têm falhado

e perdemos o único crucifixo que tínhamos

os corações gangrenam, meu capitão

nenhuma morfina estanca as nossas dores

nem a floração das tílias

nem o canto das aves

calaram-se os tiros, as bombas dormem

não tardará muito um massacre do inimigo

não tardará, meu capitão, não tardará

consigo ouvir-lhe os tenebrosos passos

os passos, os passos, estremeço

o inimigo, o invisível inimigo, ele, é ele

creio vislumbrar as suas mãos

aquelas mãos colossais

sim, são as suas mãos

mal seguro as minhas

quando ler esta mensagem, meu capitão

talvez todos, todos os meus soldados

estejam já mortos, todos, todos

dm