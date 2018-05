Menos desempregados portugueses no Luxemburgo

O número de portugueses inscritos na Agência para o Desenvolvimento do Emprego (ADEM) do Luxemburgo caiu 5,7% no espaço de um ano.

Em entrevista à Rádio Latina, um responsável do centro de emprego destacou este recuo, que é superior à descida global do número de pessoas inscritas nos serviços da ADEM (que caiu 3,5% num ano).

“A diminuição do número de portugueses desempregados verificou-se em quase todas as categorias de idade. A única exceção diz respeito ao grupo dos desempregados com 60 anos ou mais. Aqui não houve praticamente qualquer mexida, havendo cerca de 220 residentes lusos sem trabalho registados no centro de emprego”, disse Pierre Gramme à Latina, tendo ainda revelado que os portugueses representam 27% dos desempregados quando a comunidade representa menos de 20% da população.