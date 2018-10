Meio-cheio ou meio-vazio?

Os meus pacientes sabem bem o que significa quando digo que o mesmo céu azul de Lisboa pode ser visto com óculos pretos ou com óculos cor-de-rosa.

Muito frequentemente surgem sintomas de depressão ou ansiedade consoante vamos comparando a distância entre o que somos, o que gostávamos de ser e o que esperavam de nós os vários contextos em que ao longo da vida nos fomos movendo.

A diferenciação entre quem somos, quem gostaríamos de ser e quem deveríamos ser, coloca-nos muitas vezes num labirinto no qual para sair precisamos de ajuda psicológica especializada.

Se os sintomas de depressão surgem por excessivo foco no passado, os de ansiedade no futuro, sendo que em ambos os casos perdemos a oportunidade de nos concentrarmos no presente. No aqui e agora que nos surge para ser vivido em pleno, com significado, responsabilidade e entusiasmo.