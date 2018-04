Marco Paulo é eterno

Marco Paulo regressa com uma nova digressão “Tour Amor Eterno”. O arranque é já no dia 30 deste no Coliseu do Porto e o encerramento irá acontecer com a realização de um grande concerto no Campo Pequeno de Lisboa, a 27 de outubro.

As músicas de sempre que marcaram gerações e os novos temas são elementos centrais destes concertos, numa declaração de amor eterno em particular a todos os seus fãs.

Com uma carreira recheada de êxitos, Marco Paulo celebra a música com um novo espetáculo, que inclui as suas canções de sempre, letras marcantes e essencialmente a sua voz inconfundível.

Uma conjugação perfeita, numa declaração de amor eterno…