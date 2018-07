Maradona pediu a namorada em casamento duas vezes seguidas

Diego Armando Maradona está noivo. O antigo futebolista aproveitou a festa de aniversário da namorada para a pedir em casamento e, depois de ouvir o “sim”, voltou a fazer o pedido. Rocío Oliva, 30 anos mais nova, voltou a aceitar.

Foi perante uma plateia de 45 convidados que “El Pibe” se ajoelhou e fez a derradeira pergunta à namorada, a jovem Rocío Oliva: “Aceitas casar comigo?”. De acordo com a revista argentina “Gente”, o pedido foi feito em casa do antigo jogador, durante a festa do 28.º aniversário da namorada.

Leia mais e veja as imagens em Jornal de Notícias.