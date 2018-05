Mão do monumento de Champigny foi devolvida pelos larápios

Quando menos se esperava, a mão que faz parte do monumento aos portugueses e ao “maire” Talamoni em Champigny-sur-Marne, perto de Paris, apareceu no parque, próximo do local de onde foi roubada, revela o jornal Le Parisien.

Recorde-se que no final de abril, uma das mãos tinha desaparecido, e que a associação “Les Amis du Plateau” que lançou a iniciativa do monumento, tinha lançado um apelo aos vândalos para que devolvem-se a parte da estátua.

A mão apareceu na quarta-feira. Os membros da associação estão felicíssimos, pois o monumento poderá estar refeito para a festa do 10 de Junho, que os Amis du Plateau organizam anualmente com o nome de Festa das Crianças e da Sardinha.