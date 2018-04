Manhã de bruma

Enquanto a árvore se desenha de nervuras grossas

na parede de dentro do meu quarto sem janelas,

como as minhas próprias veias entupidas

do sangue negro que já não quer escorrer,

tiaras inteiras de diamantes lassos deixam-se cair no chão

e estatelam-se em ouro que todos pisam.

Enquanto a minha amante, que eu não amo,

com os lábios secos do meu esperma,

cola a almofada ao sexo e adormece,

hibernando como os ratos italianos,

uma enorme águia sobre mim

abre ainda mais as asas gloriosamente

apenas para melhor voltar enfiar a cabeça no arbusto.

Enquanto tudo isso, as águas correm-me à frente

e banham o mundo de uma luz

que já não acredita numa outra manhã.

JLC