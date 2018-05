Bernardo Silva ajudou, esta quarta-feira, o Manchester City a entrar no livro dos recordes da Premier League.

Com um grande remate, o português apontou o golo número 104 dos “citizens” e fez o 2-1 a favor do City no encontro frente ao Brighton.

Um registo que nunca tinha sido alcançado por nenhum clube na Primeira Liga inglesa. Ora veja!