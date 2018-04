Mais um filme português em Cannes

“A Ilha dos Amores” vai regressar ao Festival de Cannes 36 anos depois do filme de Paulo Rocha ter sido apresentado em estreia mundial e a concurso no mais importante festival de cinema do mundo.

O filme é um dos títulos que integram a secção CANNES CLASSICS da 71ª edição do Festival de Cannes, que decorre de 8 a 19 de Maio de 2018.

Depois da passagem por Cannes, “A Ilha dos Amores” será lançado brevemente em DVD numa edição conjunta da Cinemateca Portuguesa e da Midas Filmes.