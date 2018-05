Luxemburgo vai precisar de mais 3.000 pessoas a falarem inglês

O Luxemburgo está à procura de candidatos para preencher as cerca de três mil ofertas de emprego que vão ser transferidos para o país, após a saída do Reino Unido da União Europeia (UE). Encontrar candidatos com um excelente nível de inglês está a ser uma das principais dificuldades dos recrutadores, tendo em conta que os profissionais existentes falam melhor francês do que inglês, diz o Jornal Económico.

O grão-ducado está a ter dificuldades em encontrar candidatos com um nível excelente de inglês, tendo em conta que o tradicionalmente sempre atraiu mais trabalhadores da vizinha França e Bélgica, que dominam melhor o francês do que o inglês. “Há uma diferença crucial entre inglês fluente e inglês de língua materna”, afirmou Andrew Marshall, vice-presidente executivo da Cognito, uma empresa britânica especializada em serviços financeiros.

Jean-François Marliere, sócio-fundador da Marliere & Gerstlauer Executive Search, indica que o recrutamento de funcionários para os empregos que vão ser criados está a ser muito difícil. Jean-François Marliere conta que, em França, encontrou pessoas extremamente qualificadas, mas “o seu inglês, infelizmente, era basicamente inexistente”.