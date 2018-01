Luxemburgo: piloto lusodescendente brilha no Médio Oriente

Chama-se Dylan Pereira e é um dos mais brilhantes pilotos do Grão-Ducado, tendo sido eleito o desportista automóvel luxemburguês de 2017.

Dylan Pereira corre na Porsche GT3 Cup Challenge Middle East, uma competição de 12 provas. Este fim-de-semana, o lusdescendente conseguiu o terceiro lugar na sexta etapa da prova.

O piloto lusodescendente corre ao volante de um carro com regulações básicas, mas consegue mesmo assim disputar os primeiros lugares com os melhores pilotos do torneio.

A próxima prova da Porsche GT3 Cup Challenge Middle East tem lugar sexta-feira em Abu Dhabi.