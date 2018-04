Luxemburgo: Maison du Diabète organiza atividades de alimentação e exercício físico

A Maison du Diabète no Luxemburgo organiza no sábado, 5 de Maio, a partir das 10h, uma atividade prática de alimentação e exercício físico.

Os participantes serão convidados a executar uma aula de ginástica adaptada às suas capacidades e depois irão cozinhar, todos juntos, pratos saudáveis e diversificados.

No final, num momento de convívio, irão degustar as iguarias.

A atividade será realizada no Luxemburgo (143, Rue de Mühlenbach, L-2168 Luxembourg-Eich) e poderá inscrever-se através do número: 48 53 61 (segundas quartas ou sextas-feiras das 9h às 16h) ou através do e-mail info@ald.lu.