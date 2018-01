Luxemburgo: Grão-Duque Jean completa 97 anos

O Grão-Duque Jean completa, esta sexta-feira, 97 anos de idade.

Nascido a 5 de janeiro de 1921 no Castelo de Berg, Jean, filho do Príncipe Félix de Bourbon de Parme e da Grã-Duquesa Charlotte, tornou-se Grao-Duque aos 43 anos de idade, a 12 de novembro de 1964. Esteve no trono 36 anos, tendo abdicado a favor do seu filho, o Grão-Duque Henri.

Do currículo académico fazem parte vários doutoramentos “honoris causa” atribuídos pelas Universidades de Estrasburgo, Miami e Laval.

Jean casou a 9 de abril de 1953 com a Princesa Joséphine-Charlotte da Bélgica, que viria a falecer em 2005. O antigo soberano tem cinco filhos: os príncipes Henri, Jean e Guillaume e as princesas Marie-Astrid e Margaretha.

As suas aparições em público são cada vez mais raras. Em 2017 o ex-soberano esteve presente aquando da vinda da chanceler alemã Angela Merkel em janeiro, no Skoda Tour de Luxembourg em junho e no centenário do Lions Clubs International, também em junho.