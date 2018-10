Luxemburgo acolhe encontro de sindicatos e associações lusófonas europeias

Ao longo dos anos, as centrais sindicais CGTP-Intersindical (Portugal) e a OGBL (Luxemburgo) têm organizado, no Grão-Ducado, vários encontros de sindicalistas, conselheiros das comunidades e dirigentes associativos na Europa.

No encontro realizado em 2012, a OGBL e a CGTP-IN alargaram o âmbito destes encontros às diferentes comunidades lusófonas emigradas no espaço europeu.

“É num contexto de solidariedade sindical internacional, considerando a problemática dos movimentos migratórios na União Europeia, por um lado, e o número crescente na UE de emigrantes de países membros da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa (CPLP), por outro”, pode ler-se em comunicado enviado ao BOM DIA pela OGBL, “que a CGTP-IN e a OGBL promovem este quarto encontro de sindicalistas, conselheiros e dirigentes associativos das comunidades lusófonas na Europa”.

Os organizadores do evento pretendem identificar e encontrar respostas para os principais problemas laborais e sociais das comunidades dos países de língua oficial portuguesa na Europa, debater a evolução da União Europeia, particularmente no que diz respeito às suas políticas migratória, externa e de cooperação; e , por fim, debater as reivindicações das comunidades lusófonas emigradas na Europa e o reforço da cooperação e ação do movimento sindical e das organizações representativas das comunidades.

O encontro tem lugar no Centro de Formação – CEFOS, em Remich, Luxemburgo, nos dias 20 e 21 de outubro. As inscrições podem ser feitas por e-mail: internacional@cgtp.pt ou eduardo.dias@ogbl.lu