Lusopress vai premiar “Portugueses de Valor 2018”

A revista Lusopress vai organizar a 8.ª edição do prémio “Portugueses de Valor” no casino da Figueira da Foz, a 06 de maio, para “valorizar os portugueses” que vivem fora do país.

“A ideia é valorizarmos os portugueses de fora. São nomeados os que se revelam em termos da portugalidade, desde os que trabalham com portugueses aos que trabalham com associações humanitárias”, disse à Lusa José Gomes de Sá, diretor da Lusopress.

A Lusopress, que está sediada em França e que conta também com uma ‘webtv’, vai organizar o evento pela oitava vez, depois de edições anteriores em França, Troia, Viana do Castelo, Açores, Leiria e Vila Real.

No evento, vão ser distinguidos “seis portugueses de França, dois do resto do mundo e dois de Portugal” a partir de uma seleção de cem pessoas cujas histórias vão ser reunidas no livro “Portugueses de Valor 2018” e em vídeos colocados na LusopressTV.

Além da gala em que os dez portugueses vão ser distinguidos, a iniciativa conta com um programa de visitas ao Porto, Vila Verde, Figueira da Foz, Aveiro, Conímbriga e Lisboa.

No dia 08 de maio, a comitiva vai ser recebida pelo Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, no Palácio de Belém.

Em novembro, a Lusopress vai editar mais uma edição do livro “10 nomes, 10 histórias” sobre figuras da emigração portuguesa e o concurso Miss Portuguesa França.