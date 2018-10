Lusodesecendente é a nova provedora escolar do Luxemburgo

Chama-se Lis de Pina, nasceu no Luxemburgo há 51 anos, filha de pais de Cascais e Torrres Vedras.

A nova provedora escolar do Luxemburgo tem como funções combater o abandono escolar, promover a inclusão de alunos com dificuldades e assegurar a integração na escola dos filhos dos muitos emigrantes que vivem no Luxemburgo.

Lis de Pina foi selecionada pelo ministro da Educação, Claude Meisch, apenas um mês antes das eleições legislativas, mas o seu lugar, não sendo de caráter eminentemente político, não deverá estar em causa depois de 14 de outubro.

Qualquer pessoa pode recorrer ao provedor escolar desde que seja maior de idade. Pais, ou alunos com mais de 18 anos, podem dirigir-se ao serviço liderado por Lis de Pina com pedidos ou queixas que serão sempre tratados confidencialmente.