Lusodescendentes representam o Luxemburgo no Mundial de Teqball

Patrick Ferreira e Luca Lopes vão representar o Luxemburgo no Campeonato do Mundo de Teqball que decorre de 11 a 13 de outubro em Reims. O duo conseguiu o apuramento para o campeonato mundial numa final entre lusodescendentes onde defrontaram a equipa de Mike Ribeiro e Adrien Pires.

As qualificações para o Campeonato do Mundo de Teqball decorreram em Cessange, durante a #BEACTIVE Night, no âmbito da Semana Europeia do Desporto no Luxemburgo, uma iniciativa da Comissão Europeia que visa promover o desporto e a atividade física em toda a Europa. O Luxemburgo participará pela primeira vez no mundial de Teqball, que vai na segunda edição. O evento conta com a participação do ex-jogador internacional português Simão Sabrosa, um dos embaixadores da modalidade.

No Luxemburgo, Domenico Laporta disse ao BOM DIA estar contente com esta participação internacional. “É para nós um momento histórico e único para uma federação recém-nascida”, disse o desportista.A Federação Luxemburguesa de Teqball, foi criada em setembro de 2018.

Veja o vídeo de apresentação do mundial desta nova modalidade em baixo: