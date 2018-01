Londres: Diálogos com a Comunidade – Brexit

No próximo dia 8 de fevereiro, quinta-feira, das 18h00 às 20h00, na Embaixada de Portugal em Londres (12 Belgrave Square, Londres SW1X 8PN), terá lugar mais uma sessão dos “Diálogos com a Comunidade” dedicada ao estatuto dos cidadãos portugueses no Reino Unido após o Brexit.

Estarão presentes representantes do Governo Britânico, incluindo um Ministro e funcionários do Departamento para a Saída da União Europeia e do Ministério do Interior. Haverá também uma sessão de perguntas e respostas com os participantes.

Devido ao número limitado de lugares, os interessados devem inscrever-se enviando e-mail para brexit.cglondres@mne.pt. Os lugares disponíveis serão preenchidos pela ordem de inscrição e o e-mail de confirmação deve ser apresentado à entrada.