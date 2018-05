Londres: curso de primeiros-socorros em português

No dia 13 de maio (domingo) será realizado, em Londres um curso de primeiros-socorros em língua portuguesa (também haverá a versão em inglês, no dia 12, sábado). O evento será ministrado pela paramédica brasileira Priscila Currie, que vive e trabalha na capital inglesa no FRU (Fast Response Unit), tendo experiência no atendimento de pessoas em casos graves, e muitas vezes coordena o atendimento em geral quando outras ambulâncias chegam.

O curso tem como finalidade ensinar o que fazer em situações de emergência com pessoas de todas as idades, incluindo bebês. A ideia surgiu porque a profissional concluiu que muita gente está despreparada em caso de emergência médica. O curso oferece uma certificação de primeiros-socorros aos participantes (válido nacionalmente).

Sábado dia 12 de maio – em inglês

Domingo dia 13 de maio – em português

Horário: das 10h00 às 18h30

Preço: £150 (pagamento em até 3 vezes)

Local: Londres E1 2DA