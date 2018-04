Livro “Terras de Monte Longo” apresentado em Bruxelas

No dia 28 de abril (sábado), é apresentada na capital da Europa o livro “Terras de Monte Longo”. A obra, concebida pelo historiador português e colunista do BOM DIA, Daniel Bastos, a partir do espólio de um dos mais aclamados fotógrafos portugueses da sua geração, José de Andrade (1927-2008), fotógrafo de renome internacional, premiado e exposto em vários cantos do mundo, é apresentada às 15 horas na livraria portuguesa “La petite portugaise”.

A apresentação da obra, uma edição trilingue traduzida para português, francês e inglês com prefácio do conhecido fotógrafo franco-haitiano que imortalizou a história da emigração portuguesa, Gérald Bloncourt, estará a cargo de Francisco Barros Castro, economista na Comissão Europeia.

Neste novo livro, realizado com o apoio do Centro Português de Fotografia, instituição pública que assegura a conservação, valorização e proteção legal do património fotográfico nacional, Daniel Bastos esboça um retrato histórico do interior norte de Portugal em meados dos anos 70.

Refira-se que esta iniciativa cultural na livraria “La petite portugaise”, um novo espaço cultural em Bruxelas, junto das instituições europeias, enquadra-se num conjunto de várias sessões de apresentação da obra que serão realizadas, ao longo do ano, no seio das comunidades portuguesas residentes no estrangeiro.