Lisboa entre os 10 locais mais baratos para se viver em 2018

Há uma cidade portuguesa entre os 10 locais mais baratos do mundo para se viver em 2018. O estudo foi feito pela Live and Invest Overseas, que apoia quem quer emigrar, e divulgado pela revista Evasões.

As dez localidades mais baratas do mundo para se viver em 2018, segundo o estudo elaborado pela Live and Invest Overseas, uma empresa que informa e aconselha quem decide viver, investir ou reformar-se no estrangeiro.

A lista inclui a capital portuguesa, descrita como «nobre e elegante», «cenários marítimos que parecem obras de arte», com uma «situação fiscal invejável» e «muitas pechinchas imobiliárias». «É a derradeira fantasia: escapar a um emprego das 9 às 5 ao mudar-se para uma localidade tão barata que quase não vai precisar de trabalhar, podendo reformar-se mais cedo», lê-se no artigo da publicação de referência.

Para além da referência a Lisboa, que aparece em primeiro lugar da lista e que a Live and Invest Overseas considera a “melhor escolha no Velho Mundo”, estão também outras cidades na Colômbia, República Dominicana, Belize, França, Itália, Eslovénia, México, Indonésia e Vietname como os mais baratos para viver no ano que agora começa. Veja aqui a lista completa.